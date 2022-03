Heiße Phase der Volleyball Bundesliga der Frauen ab Dienstag, 5. April, exklusiv auf SPORT1 und SPORT1 Extra Heiße Phase der Volleyball Bundesliga der Frauen ab Dienstag, 5. April, exklusiv auf SPORT1 und SPORT1 Extra

Volleyball Bundesliga der Frauen, Hauptrunde: Allianz MTV Stuttgart – Dresdner SC am Freitag ab 20:00 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV

Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra zeigt erstmals die kompletten Playoffs live

Ismaning, 30. März 2022 – Die Volleyball Bundesliga der Frauen läutet mit den Playoffs ab Dienstag, 5. April, die heiße Saisonphase ein – und SPORT1 ist mit der neu geschaffenen Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) sowie im Free-TV mittendrin. In dieser Saison wird SPORT1 Extra erstmals die kompletten Playoffs live zeigen, alle entscheidenden Spiele und gewiss auch einige echte Krimis sind so live zu sehen. Bis zu neun Partien werden zudem live im Free-TV übertragen. Die besten acht Teams haben in den Playoffs nur ein Ziel: die Deutsche Meisterschaft. Die Playoff-Viertel- und Halbfinals werden im „best of three“-Modus und das Finale im „best of five“-Modus gespielt.

Für die Fans bedeuten die Playoffs fesselnde K.o.-Spiele, packende Emotionen und mitreißende Unterhaltung in den Hallen und vor den Bildschirmen: Alle Playoff-Spiele der Bundesliga der Frauen werden live auf SPORT1 Extra übertragen. Gleichzeitig zeigt SPORT1 bis zu neun Playoff-Partien live im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de , unter anderem die entscheidenden Spiele der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Zum Auftakt am Dienstag, 5. April, sendet SPORT1 zur Primetime ab 20:00 Uhr mit der Partie SSC Palmberg Schwerin gegen VfB Suhl LOTTO Thüringen ein attraktives Viertelfinal-Spiel. Dirk Berscheidt wird die Playoffs als Kommentator begleiten.

SPORT1 Extra bietet „Playoff-Pass“: Alle Spiele, alle Entscheidungen live

Mit dem „Playoff-Pass“ für 19,90 Euro können Volleyballbegeisterte alle Playoff-Ansetzungen live und on-demand verfolgen. Clubpass-Besitzer können sich den Pass für die entscheidende Saisonphase zu einem Spezialpreis von 9,95 Euro sichern. Weiterhin können Playoff-Matches auch mit der Pay-per-View-Option für 4,90 Euro erworben werden. Die Pässe können ganz unkompliziert über die Plattform gebucht werden. Die Playoffs inklusive haben bereits alle Abonnenten, die sich für den „VBL Ligapass“ entschieden haben.

Dresden fordert Stuttgart zum Ende der Hauptrunde

Kurz vor dem Ende der Hauptrunde steht aktuell nur noch eine Entscheidung aus: Erst am 2. April ist klar, ob der VC Wiesbaden oder die Ladies in Black Aachen als Tabellensechster in die Playoffs starten und demzufolge im Viertelfinale auf Potsdam treffen. Am Freitag, 1. April, ist das Topspiel des DVV-Pokalsiegers aus Stuttgart gegen den amtierenden Meister Dresdner SC live ab 20:00 Uhr im Free-TV zu sehen, Hajo Wolff kommentiert. Die Partie dürfte ein interessanter Fingerzeig vor der Finalrunde sein.

Neue Studiosendung für noch mehr Volleyball-Unterhaltung

Zu den Playoffs in der Frauen-Bundesliga wird es auf SPORT1 Extra erstmals eine Sendung mit spannender Vorberichterstattung aus dem Studio geben. Geplant sind drei Episoden, die kostenfrei verfolgt werden können. Premiere ist am Mittwoch, 6. April, zu einem Viertelfinal-Match. Die zweite Sendung wird zum Halbfinale am Dienstag, 19. April, ausgestrahlt und die letzte Sendung folgt am Dienstag, 26. April, zum ersten Finalspiel. Beginn ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff des ersten Spiels des Tages. Zuschauer:innen können sich auf interessante Insights und Einschätzungen von Expert:innen freuen.

