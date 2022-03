Champions League: Fantalk zum FC Bayern gegen FC Villarreal im Viertelfinale

Am 8. März feierte die Kult-Sendung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ihr zehnjähriges Bestehen, nun bewegt sich der Fantalk in Richtung des Höhepunkts einer neuen Saison.

Auch Chelsea - Real Madrid ist Thema

Wie es sich in der heißen Phase der Saison gehört, empfängt Thomas Helmer im Deutschen Fußballmuseum eine launige Runde - und auch die Fans vor Ort werden in die Talkrunde eingebunden. Dafür sorgt Co-Moderatorin Jana Wosnitza, die zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter in Kontakt bleibt.