Darts Premier League: Heute LIVE mit van Gerwen im TV, Stream und Ticker

In der Cazoo Premier League Darts steht der 8. Spieltag an. Im Viertelfinale kommt es zum schottischen Prestigeduell zwischen Gary Anderson und Peter Wright. SPORT1 überträgt alle Spieltage LIVE.

Denkbar knapp hat Michael van Gerwen in seiner Heimat den dritten Erfolg in dieser Saison der Cazoo Premier League im Darts verpasst. (Alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

In der Ahoy Arena von Rotterdam unterlag der Niederländer am siebten Spieltag im Endspiel Joe Cullen mit 5:6. Für Cullen war es der erste Triumph eines der Mini-Turniere, die an jedem Spieltag ausgetragen werden. Der Engländer ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Premier League dabei.