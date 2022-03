Dallas löst Play-off-Ticket - Rückschlag für Theis

Die Dallas Mavericks haben den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht.

Die Dallas Mavericks haben den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. Mit dem 120:112-Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Cleveland Cavaliers ist dem Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber, der auf sechs Punkte kam, die Teilnahme an der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. Aktuell belegen die Texaner Rang drei der Western Conference.