OnlyFans reicht ihr nicht: Ex-WWE-Hoffnung Toni Storm startet bei AEW neu

Martin Hoffmann

OnlyFans reicht ihr nicht: AEW enthüllt bei Dynamite Toni Storm als den angekündigten weiblichen Neuzugang - drei Monate, nachdem Storm bei WWE überraschend hingeworfen hatte.

Drei Monate nach ihrem plötzlichen Aus bei WWE ist Toni Storm als neueste Verpflichtung des Rivalen All Elite Wrestling enthüllt worden.

Bei der TV-Show Dynamite entpuppte sich der frühere Damenchampion des Europakaders NXT UK als der vorab angekündigte weibliche Zugang. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Die Neuseeländerin besiegte in ihrem Debütmatch The Bunny mit ihrem Finisher Storm Zero und qualifzierte sich damit als erste Wrestlerin für den Owen Hart Cup der Frauen, das von AEW ausgerichtete Turnier zu Ehren des 1999 tödlich verunglückten Bruders von Bret „The Hitman“ Hart.

Toni Storm bei SmackDown glücklos

Die 26 Jahre alte Storm war seit 2017 bei WWE aktiv, gewann mit Siegen über die Japan-Stars Meiko Satomura und Io Shirai das Mae-Young-Classic-Turnier 2018, im Jahr darauf besiegte sie die mittlerweile bei RAW erfolgreich durchgestartete Rhea Ripley um den Women‘s Title von NXT UK.

Obwohl Storm als eine der besten jungen Wrestlerinnen der Welt gilt, wurde sie anders als Ripley im Hauptkader von WWE nicht glücklich: Knapp fünf Monate nach ihrem Debüt bei SmackDown, wo sie eine Fehde mit Damenchampion Charlotte Flair hatte, bat sie am Jahresende 2021 von sich aus um ihre Kündigung.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Ein Bericht des Wrestling Observer hatte nahegelegt, dass Storm sich „ausgebrannt“ und unter Wert präsentiert gefühlt hatte.

AEW ignoriert bei Debüt WWE-Vergangenheit

Im Ring stand Storm seitdem nicht mehr, Schlagzeilen schrieb sie zuletzt stattdessen mit ihrer neu gestarteten Präsenz bei dem als Erotik-Portal bekannten Web-Anbieter OnlyFans.

Dass dieses Projekt Storms Ambitionen als Wrestlerin nicht schmälert, zeigt die schnelle Einigung mit dem personell zuletzt stark aufgerüsteten Jäger AEW - unmittelbar nach Ablauf der üblichen 90-Tage-Nichtantrittsklausel nach einer WWE-Kündigung.

Bei ihrem Debüt ignorierten die AEW-Kommentatoren sowohl OnlyFans als auch ihre Zeit bei WWE und betonten stattdessen vor allem ihre Errungenschaften bei der renommierten japanischen Frauenliga Stardom. Auch in Deutschland ist Storm keine Unbekannte: Sie war zweimal Champion bei der größten deutschen Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling).

CM Punk greift nach Titel, Allin und Andrade mit Spektakel

Im Auftaktmatch der Show besiegte CM Punk Max Caster und machte danach deutlich, dass er nun den World Title anpeilt und den Sieger der noch laufenden Fehde zwischen Champion Hangman Page und Adam Cole herausfordern wird.

Besagte Fehde setzte sich später fort, als Cole im Ring eine „Championship Celebration) mit dem von Page gestohlenen Titelgürtel veranstaltete - zusammen mit seinen Kumpanen reDRagon, die dasselbe mit den Tag-Team-Gürteln des Jurassic Express getan hatten. Page und der Express mischten das Trio aus Cole, Bobby Fish und Kyle O‘Reilly dann aber auf.

In einem absolut spektakulären Hauptkampf der Show besiegte Andrade El Idolo Darby Allin, die ablenkende Präsenz von Andrades „Family Office“ machte in dem mit wilden Aktionen durchsetzten Fight am Ende den Unterschied. Nach dem Kampf kamen Sting und die bei AEW frisch wieder vereinten Matt und Jeff Hardy Allin zu Hilfe.

Die weiteren Highlights:

- Der neu gegründete Blackpool Combat Club aus Jon Moxley und Bryan Danielson mit Mentor William Regal prägte Dynamite weiter mit seiner gewaltvollen Präsenz. Moxley feierte einen Sieg über Veteran Jay Lethal (der sich mit seiner beherzten Performance einen respektvollen Handschlag verdiente), Danielson bezwang Youngster Wheeler Yuta, der sich weiter selbst um einen Platz in der Gruppierung zu bewerben scheint. (Erschreckende Enthüllungen: Legende William Regal entging Lähmung, Amputation und Tod)

- Bei FTR (The Revival bei WWE) setzen sich die klaren Anzeichen eines „Face Turns“ zu Publikumslieblingen fort: Die beiden besiegten das Heel-Duo The Gunn Club, hielten sich betont raus aus der anhaltenden Fehde ihres Pinnacle-Bosses MJF mit Wardlow - und verkündeten schließlich einen ambitionierten Plan: Nach dem Gewinn der Tag-Team-Titel der mexikanischen Partnerliga AAA wollen sie am Freitag bei Supercard of Honor auch die Briscoes bei der von AEW gekauften Liga ROH entthronen - und dann auch wieder die Tag-Team-Titel von AEW holen. Zudem forderten sie auch ihre alten Rivalen The Young Bucks zu einer zweiten Auflage des Klassikers.

- Drei Wochen nach der Formation der Jericho Appreciation Society um Chris Jericho kehrten die von dieser attackierten Eddie Kingston, Santana und Ortiz zurück und prügelte das Quintett zum Ring - wo dieses allerdings mit ihrer Überzahl das Blatt wendete und erneut die Oberhand über die Publikumslieblinge behielt. Jericho verprügelte Kingston am Ende mit einem Gürtel - es deutet sich ein „Strap Match“ der beiden Rivalen an.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 30. März 2022:

CM Punk besiegt Max Caster

Jon Moxley besiegt Jay Lethal

FTR besiegen The Gunn Club

Bryan Danielson besiegt Wheeler Yuta

Owen Hart Cup Qualifying Match: Toni Storm besiegt The Bunny