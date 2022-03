Pulisic "stolz": USA und Mexiko sichern sich WM-Tickets

Nach Kanada um Bundesliga-Star Alphonso Davies von Bayern München haben sich auch die USA und Mexiko ihr Ticket für die Fußball-WM in Katar gesichert.

Nach Kanada um Bundesliga-Star Alphonso Davies von Bayern München haben sich auch die USA und Mexiko ihr Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) gesichert.

Die USA verloren in San Jose zwar mit 0:2 gegen Costa Rica, belegten trotz der Niederlage aber den dritten Platz in der CONCACAF-Gruppe. Mexiko sicherte sich in Mexiko-Stadt mit einem 2:0 gegen El Salvador den zweiten Platz.