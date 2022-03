3. Liga: TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Saarbrücken will die Erfolgsserie von vier Siegen bei 1860 ausbauen. Beim SV Waldhof Mannheim gab es für den TSV 1860 München am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Saarbrücken gewann das letzte Spiel gegen Hallescher FC mit 2:1 und liegt mit 55 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.