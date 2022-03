2. Liga: SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel (Samstag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 13:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 auf Holstein Kiel. Am letzten Spieltag kassierte Darmstadt die siebte Saisonniederlage gegen den SV Werder Bremen. Die Störche siegten im letzten Spiel und haben nun 34 Punkte auf dem Konto. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Die Leistungssteigerung von Kiel lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Im Tableau ist für Holstein Kiel mit dem zwölften Platz noch Luft nach oben. In der Verteidigung der Störche stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zu den neun Siegen und sieben Unentschieden gesellen sich bei Kiel elf Pleiten. In den letzten fünf Spielen schaffte Holstein Kiel lediglich einen Sieg.