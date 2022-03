2. Liga: Hamburger SV – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will der HSV gegen Paderborn dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Gegen Fortuna Düsseldorf war für Hamburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Der SC Paderborn 07 zog gegen den SSV Jahn Regensburg am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Im Hinspiel hatte der Hamburger SV die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.