SG Flensburg-Handewitt in Champions League gegen Szeged auf Viertelfinal-Kurs

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht.

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht.

Der Königsklassen-Sieger von 2014 setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Meister Pick Szeged in eigener Halle 25:21 (14:10) durch und erarbeitete sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. April. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Flensburg verteidigt Vorsprung trotz Wackler

Kurz vor der Pause lagen die Flensburger bereits mit sieben Toren vorne, in der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aber noch einmal bis auf einen Treffer heran.

Duell mit FC Barcelona winkt

Der Sieger des Duells spielt im Viertelfinale am 11./12. und 18./19. Mai gegen den FC Barcelona, der sich ebenso wie der THW Kiel direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert hatte.

Das Final Four in Köln findet am 18. und 19. Juni statt.