Vor Weltrekordkulisse ins Halbfinale: Barca triumphiert im Frauen-Clasico

Barca, das für das besondere Spiel Tickets in der ganzen Welt verkauft hatte, bekommt es im Halbfinale mit dem Sieger des Duells zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Arsenal zu tun. Das Rückspiel findet am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in der VW-Arena statt, im Hinspiel hatte es in England ein 1:1 gegeben.