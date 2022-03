NFL: 49ers leisten sich wohl teures Quarterback-Problem mit Garoppolo vs. Lance

Gehen die San Francisco 49ers mit einem brisanten Quarterback-Problem in die kommende NFL-Saison?

Bei der NFL-Besitzerversammlung im Hotel The Breakers in Palm Beach (Florida) deutete General Manager John Lynch stark an, dass Jimmy Garoppolo wohl doch bleiben wird - und es zum offenen Konkurrenzkampf mit Trey Lance kommen wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)