Darts: Gerwyn Price spielt mit Handbruch bei Premier League

Gerwyn Price tritt trotz Knochenbruch in der Wurfhand bei der Cazoo Premier League an. Die Fraktur wird erst mit Verspätung erkannt - Price muss sich einschränken.

Price trotz Handbruch bei Premier League dabei

Trotz Verletzung gibt sich der WM-Sieger von 2021 gewohnt selbstbewusst: „Ich habe gezeigt, dass ich trotz der Verletzung immer noch gut Darts spielen kann und ich werde mein Bestes geben, um am Donnerstag in Birmingham zu gewinnen.“

Price tritt am Donnerstag im Viertelfinale gegen Joe Cullen an.

Boxkampf mit Price wird verschoben

Am 9. April sollte der „Iceman“ im Valley Tavern Pub „Fleur de lis“ unweit seines Heimatorts Markham in Wales gegen seinen Kumpel und ehemaligen Profi-Boxer Rhys Evans antreten. Der Kampf war als Teil einer Benefizveranstaltung zugunsten der Krebsforschung in Wales, des St David‘s Hospice Care und des Velindre Cancer Centre in Cardiff geplant.