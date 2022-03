Hans Meyer als Nagelsmann der DDR - Leadertalk von Mounir Zitouni

„Mit einer besseren Bezirksauswahlmannschaft in einem Europacupfinale zu stehen und Weltklassemannschaften wie AS Rom, Valencia und Benfica Lissabon zu schlagen, das war sportlich schon das Größte in meiner Trainerlaufbahn“, sagt Meyer, der durchaus den einen oder anderen Kniff parat hatte.

„Ich war in Lissabon zur Spielbeobachtung“, erzählt der 79-Jährige, „komme zurück mit einem großen Artikel, wo es um Carl Zeiss Jena ging. Ich war absolut nicht sprachbegabt, portugiesisch konnte ich schon mal gar nicht. Ich habe diesen Artikel in die Kabine gehängt und meine eigenen Gedanken als Übersetzung notiert, mit Schreibmaschine. Keiner hat das überprüft. Ich habe grundsätzlich Beleidigungen notiert.“

Meyer: „Eine andere Chance hast du nicht“

„Wenn du wie Gladbach aus einer ganz schlechten Zeit kommst und auf einmal siebenmal in Folge international spielst, dann ist doch klar, dass einige anfangen plötzlich zu träumen. Und wenn du vor einem Jahr zweimal gegen Man City 2:0 verlierst und die Enttäuschung riesengroß ist, dann kannst du als Trainer in so einer Situation, nur deine Herangehensweise, dein Selbstvertrauen an die Jungs weitergeben. Eine andere Chance hast du nicht“, erläutert Meyer.