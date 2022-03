Europa League: Das miese Geschäft mit den Barca-Tickets – jetzt schaltet sich Eintracht-Boss ein

1.200 Euro etwa verlangt ein Fan für einen Platz beim Europa-League-Viertelfinale auf der Gegentribüne im Unterrang - ungefähr also die 20 bis 25fache Summe dessen, was er dafür bezahlt hat. Die Empörung ist nicht nur bei den Anhängern, die komplett leer ausgingen, groß. Vorstandssprecher Axel Hellmann stellte via Twitter sofort klar: „Wir sind hinterher. Keine Sorge...“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Eintracht hätte gegen Barcelona 250.000 Tickets verkaufen können

Die Eintracht hatte so etwas zuvor schon vermutet. Hellmann kündigte daher bereits in der Ankündigung vor Start des Kartenverkaufs an: „Wer seine Eintrittskarte gegen den FC Barcelona an den Schwarzmarkt oder eine Drittplattform verkauft, wird dauerhaft vom Bezug von Eintrittskarten ausgeschlossen und verliert seine Dauerkarte.“