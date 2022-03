WM-Qualifikation: Ausschreitungen nach Nigeria-Aus im Play-off Spiel gegen Ghana

Durch das Unentschieden gegen Ghana nimmt Nigeria erstmals seit 2006 nicht an einer WM teil © Imago

Die nigerianische Fußball-Nationalmannschaft kann sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Die Fans lassen daraufhin ihren Frust freien Lauf. Ein FIFA-Arzt stirbt.

Nigeria kam am Mittwochabend gegen Ghana nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste somit erstmals seit 2006 die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Für die leidenden Fans Anlass genug, um das Spielfeld des Stadions in Nigerias Hauptstadt Abuja zu stürmen. Wie auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zu erkennen ist, wurden Gegenstände in allerlei Richtung und vor allem auf Spieler geworfen, Werbebanner und Sitzbänke wurden zerstört. Die Polizei versuchte mit Tränengas dem Chaos entgegenzuwirken.