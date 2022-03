WM-Quali: Mohamed Salah als tragischer Held beim Ausscheiden von Ägypten

Das bittere WM-Aus samt Laserpointer-Angriff ist ein weiteres Kapitel in Mohamed Salahs Seuchen-Saison. Das Bizarre: Eigentlich befindet sich der Ägypter in überragender Form.

Als Mohamed Salah zum Strafstoß anlaufen will, sieht er fast so aus, wie man sich ein Marsmännchen vorstellt. Sein Gesicht ist von einer hellgrünen Farbe überzogen, es flackert wie wild um seine Augen herum.

Salah läuft an und knallt den Ball mit dem linken Vollspann über die Latte. Ausgerechnet Salah, ansonsten ein sicherer Elfmeterschütze, hat die Nerven verloren. In seiner Karriere hatte er zuvor nur fünf von 32 Strafstößen verschossen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Duplizität der Ereignisse

Zweite WM-Teilnahme bleibt ein Traum

Salah, der Stolz einer ganzen Nation, wollte das „Team der Pharaonen“ zum zweiten Mal in Folge zu einer Weltmeisterschaft führen. Vor vier Jahren in Russland hatte er es noch geschafft, damals scheiterte Ägypten allerdings in der Gruppenphase.

Jetzt also das bittere Aus im Elfmeterschießen - der vorläufige und negative Höhepunkt einer von Rückschlägen gepflasterten Saison. Das Bizarre daran: Salah zeigt sich konstant in Topform und hat bereits 28 Pflichtspieltore auf seinem Saisonkonto. In der Premier League liegt er mit Liverpool in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Manchester City.