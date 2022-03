DFB-Team auf dem richtigen Weg, aber kein WM-Favorit - Kommentar von Pit Gottschalk

Nein und nochmals: Nein. Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht Favorit auf den WM-Sieg Ende 2022 in Katar. Das 1:1 am Dienstagabend bei den Niederländern ist ein Muster ohne Wert. Man probiert aus, man ist angestachelt von der Rivalität unter Nachbarn, man will die gute Laune behalten - aber am Ende war‘s: ein Testspiel. Mehr auch nicht.