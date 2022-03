Kansas City Chiefs: Eric Bieniemy weiter kein Head Coach in der NFL - steckt Rassismus dahinter?

Offensive Coordinator Eric Bieniemy von den Kansas City Chiefs gilt in der NFL als Top-Coach. Dennoch hat er bislang noch keinen Posten als Cheftrainer erhalten. Ein Fakt, der für Verwunderung bis Irritation sorgt.

Bieniemy blitzte bei Saints und Broncos ab

Kurz vor dem Wild-Card-Game gegen die Pittsburgh Steelers im Januar, erklärte Reid im Gespräch mit US-Reportern: „Ich bin enttäuscht, dass man ihn nicht eingestellt hat. Weil er so gut ist. Ich denke, dieses Jahr wird er einen Job bekommen.“

Passiert ist dies aber mitnichten. Der 52-Jährige sprach zwar in Interviews bei den New Orleans Saints und den Denver Broncos vor - die Saints entschieden sich jedoch lieber für ihren langjährigen Defensive Coordinator Dennis Allen, die Broncos verpflichteten Packers-Offensive-Coordinator Nathaniel Hackett.

Absage der Broncos mit Beigeschmack

Vor allem die Absage der Broncos erscheint im Zuge der Enthüllungen von Brian Flores zumindest in einem speziellen Licht.

So erklärte Flores, bei seinem Interview für den Head-Coach-Posten der Broncos im Jahr 2019 seien General Manager John Elway und Präsident Joe Ellis verkatert und in einem desolaten Zustand erschienen. Die Unterhaltung diente laut ihm nur dem Schein, um die Regel zu befolgen, Trainer von Minderheiten interviewen zu müssen.

Flores erwähnt Bieniemy in seiner Anklageschrift

So steht in seiner knapp 60 Seiten langen Anklageschrift: „Ohne Frage hat Herr Bieniemy die Herkunft, die Erfolgsbilanz und den Ruf, der ihn zu einem begehrten Head Coach macht. Doch obwohl er in den vergangenen fünf Jahren für etwa 20 freie Stellen interviewt wurde, hat kein Team Herrn Bieniemy ein Angebot gemacht.“