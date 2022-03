Anzeige

WM Auslosung 2022: Alle Infos zu Teams, Lostöpfe, Termine, Übertragung & Regeln WM 2022: Teams, Töpfe und Termine

Am Freitag steigt die Auslosung der Gruppen für die WM 2022 in Katar. SPORT1 klärt alle wichtigen Fragen zu den Teams, den Lostöpfen, den Terminen und möglichen deutschen Gruppengegnern.

Am 21. November ertönt in Katar der Startschuss für die Fußball-WM. Spätestens ab Freitag wirft das Turnier in dem Wüstenstaat ihren Schatten voraus.

Dann steigt nämlich die Auslosung der Gruppenphase in Doha. „Ich werde vor Ort sein. Wir können eh nichts machen. Wir können nur sitzen und zusehen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick in der ARD zu dem Event. Doch auf wen könnte er mit dem DFB-Team treffen, wo und wann steigt die Auslosung und wie ist der Ablauf?

SPORT1 beantwortet alle brennenden Fragen zu der Auslosung der WM 2022 am 1. April.

Wo und wann findet die WM-Auslosung statt?

Am Freitag dem 1. April wird es ernst. Am Abend wird feststehen, auf welche Mannschaften die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase trifft. Das Event beginnt um 18.00 Uhr unserer Zeit (19.00 Uhr Ortszeit) im Doha Exhibition and Convention Center in Katars Hauptstadt Doha.

Wie kann man die WM-Auslosung verfolgen?

Die FIFA bietet auf der eigenen Website einen kostenlosen Livestream an, in welchem die Auslosung verfolgt werden kann. Die Veranstaltung wird zudem im deutschen Free-TV übertragen. Die ARD geht ab 17.55 Uhr auf Sendung. Auch hier gibt es einen Livestream. Moderieren wird dabei Esther Sedlaczek und auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger gibt seine Einschätzungen ab.

Im Pay-TV wird die WM-Auslosung von Magenta TV übertragen. Ab 17.30 beginnt die Übertragung, Reporter Thomas Wagner wird live vor Ort sein. Außerdem kommentieren Wolff-Christoph Fuss und Michael Ballack.

SPORT1 begleitet die WM-Auslosung in Katar im LIVETICKER

Bei SPORT1 können Sie die WM-Auslosung aus Doha am Freitag ab 18.00 Uhr im LIVETICKER verfolgen. Diesen finden Sie sowohl auf der Website sport1.de als auch in der SPORT1-App. Vor und nach dem Event finden Sie auch Einschätzungen und Hintergrundinfos bei SPORT1.

Welche Teams sind bei der WM 2022 in Katar dabei?

Insgesamt werden 32 Nationalteams um den legendären Pokal spielen, welcher dem Weltmeister zusteht. Derzeit sind 27 Nationen für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert. Am Freitag werden es deren 29 sein. Eine ungewohnte Situation. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Normalerweise stehen zum Zeitpunkt der Auslosung alle Teilnehmer der Weltmeisterschaft fest, doch in diesem Jahr ist es wegen der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg anders. Aus Europa wird ein Teilnehmer noch nicht feststehen, da das Playoff-Halbfinale zwischen der Ukraine und Schottland in den Juni verlegt wurde. Der Sieger wird gegen Wales um das letzte WM-Ticket aus Europa spielen.

Die Playoffs zwischen jeweils zwei Teams aus Ozeanien und Nordamerika wie Asien und Südamerika werden im Juni stattfinden.

Bei der Auslosung wird die FIFA mit Platzhaltern für die drei Startplätze arbeiten, welche noch nicht feststehen.

Folgende Teams haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert:

Europa: Deutschland, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien, Spanien, Polen, Portugal

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Uruguay

Nord- und Mittelamerika: Kanada

Afrika: Ghana, Senegal, Marokko, Tunesien, Kamerun

Asien: Katar (Gastgeber), Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien

Wie läuft die WM-Auslosung ab?

Die FIFA wird bei der Auslosung mit vier Lostöpfen arbeiten. In jedem Lostopf befinden sich acht Mannschaften. Jede der Mannschaften wird einer der acht Gruppen zugelost, welche es bei der WM-Endrunde in Katar gibt.

So sehen die Lostöpfe für die WM 2022 aus

Aktuell sehen die vier Lostöpfe wie folgt aus:

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Lostopf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay

Lostopf 3: Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko

Lostopf 4: Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien, Ghana, Tunesien, Kamerun

Auf welche Gegner könnte Deutschland bei der WM in Katar treffen?

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich bei der WM-Auslosung in Lostopf 2. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Hansi Flick aus Topf 1 ein echtes Schwergewicht des Weltfußballs zugelost bekommt, oder gegen Gastgeber Katar antreten muss. Letzteres Szenario würde wohl unter den Begriff Glückslos fallen.

Auch in den Lostöpfen 3 und 4 warten durchaus Gegner, welche unangenehm werden könnten.

Welche Regelungen gibt es bei der WM-Auslosung?

Bei der Ziehung gibt es eine wichtige Regel zu beachten, welche von Bedeutung sein könnte: Grundsätzlich ist es nicht möglich, dass zwei Teams aus ein und derselben Konföderation in eine Gruppe gelost werden. Ein Beispiel: Auch wenn Uruguay und Argentinien in unterschiedlichen Töpfen sind, können Sie nicht zusammen in eine Gruppe gelost werden.

Europa ist dabei allerdings eine Ausnahme. Der Kontinent stellt mit 13 Nationen die meisten Teilnehmer, weswegen maximal zwei Mannschaften aus Europa in eine Gruppe gelost werden dürfen.