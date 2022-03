Paralympics: Elena Semechin tritt trotz Chemotherapie bei Wettkampf an

Paralympics-Siegerin Elena Semechin bekämpft einen Hirntumor mit einer Chemotherapie. Trotzdem will sie schon in dieser Woche wieder bei einem Wettkampf starten.

Die sehbehinderte Schwimmerin, die bei den Sommerspielen in Tokio Gold über 100 m Brust gewonnen hatte, wird am Donnerstag um 12.40 Uhr bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin über ihre Paradestrecke im Vorlauf antreten.