MotoGP: Bradl springt erneut für Marquez ein

Stefan Bradl kommt erneut in der MotoGP zum Einsatz. Der Deutsche übernimmt den Platz von Marc Marquez, der weiterhin gesundheitliche Probleme hat.

Wie das Honda-Werksteam bestätigte, wird der 32 Jahre alte Zahlinger die Maschine des Spaniers, der nach einem Sturz zum wiederholten Mal unter Doppelsichtigkeit leidet, beim dritten Saisonrennen in Argentinien am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ServusTV) übernehmen.

"Das Wichtigste ist, Marc meine besten Wünsche zu übermitteln und zu hoffen, dass er sich schnell erholt", sagte der frühere Moto2-Weltmeister Bradl, der mehrere Tests mit der diesjährigen Maschine absolviert hat und Marquez bereits in der Vergangenheit mehrfach vertreten hatte.

Droht Marquez das Karriereende?

Am Dienstag hatte Honda mitgeteilt, dass Marquez (29) aufgrund der Folgen seines schweren Sturzes bei der zweiten Saisonstation in Indonesien am kommenden Wochenende nicht starten wird. Marquez mache zwar Fortschritte, die Genesung sei "aber noch nicht abgeschlossen".