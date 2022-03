FIFA 22: Von Meister Leipzig bis Vorwärts Hülsen - Die Hauptrunde des DFB-ePokals

Nur wenige Schritte trennt die besten Teams noch vom großen Finale. Wer behält die Nerven und setzt sich in der Hauptrunde des DFB-ePokals durch?

Nach der Meisterschaft ist vor dem Pokal. Kurz nach nach dem Grand Final der Virtual Bundesliga Club Championship geht der DFB-ePokal in die heiße Phase. Ab Donnerstag kämpfen die verbleibenden 32 Teams um den Einzug ins Endspiel. Kommendes Wochenende wird dann die Frage geklärt, wer die virtuelle Variante des höchsten deutschen Pokalwettbewerbs für sich entscheiden wird. Dem Gewinner winken neben der begehrten Trophäe stolze 25.000 Euro Preisgeld.

Das Teilnehmerfeld der Hauptrunde, die sowohl das Sechzehntel- als auch das Achtelfinale umfasst, setzt sich zum größten Teil aus den Siegern des Finaltags der Qualifier zusammen. Insgesamt 20 Mannschaften konnten auf diesem Weg ein Ticket lösen. Hinzu kommen jeweils die sechs bestplatzierten Vereine beider Divisionen der VBL CC. Ausschlaggebend ist in diesem Fall allerdings die Abschlusstabelle der Hinrunde.

Von Meister Leipzig bis Vorwärts Hülsen

Unter den übrigen 32 Klubs sind neben Größen der Szene auch einige Unbekannte zu finden. Die Faszination der Underdog-Storys im Pokal unterscheidet sich in FIFA also kaum von der des realen Fußballs. Bereits bei der Premieren-Ausgabe im vergangenen Jahr konnte das dreiköpfiges Roster mit dem unscheinbaren Namen „Celtic Worms FC“ eine Erfolgsgeschichte schreiben. Wenngleich sich dahinter mit „Eisvogel“, „Hensoo“ sowie „Bomber_Yüksel“ bekannte Spieler befanden.

Dementsprechend sollten der SV Vorwärts Hülsen, TOAD United oder TSV Eintracht Immenbeck nicht unterschätzt werden. Diese Teams können ebenfalls Qualität en masse in den eigenen Reihen aufweisen. Zu den Favoriten zählen jedoch andere. VBL-Champion Leipzig, Vizemeister St. Pauli, der FOKUS-Clan, rund um den amtierenden Weltmeister MoAuba, sowie SP9 Esports mit GUILD-Profi Niklas Raseck in den eigenen Reihen werden schwer zu schlagen sein.

Gespielt wird genauso wie in der Virtual Bundesliga im 90er-Modus, d.h. der gesamte Kader ist hinsichtlich der Gesamtstärke genormt. Das Team, das zuerst zwei Duelle gewinnen kann, zieht in die nächste Runde ein. Endet eine Partie mit einem Unentschieden, wird der Sieg in einem Golden Goal-Match bestimmt. Zu den Highlights des Sechzehntelfinals zählen der VBL-Clash zwischen Leipzig und Bochum sowie Werder Bremen gegen den Nachwuchs von SP9 Esports.