Usain Bolt wird Miteigentümer von eSports-Team Wylde

Usain Bolt kündigte große Neuigkeiten an. Jetzt ist klar: Er wird Miteigentümer eines neuen eSports-Teams.

Der achtmalige olympische Goldmedaillengewinner und Weltrekord-Sprinter Usain Bolt kündigte in den sozialen Netzwerken große Neuigkeiten an. Er gab am Dienstag bekannt, dass es seine Zeit sei, um ein professionelles Sport-Team zu besitzen.