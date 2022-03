Biathlon: IBU präsentiert Weltcup-Kalender 22/23

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat den genauen Wettkampf-Kalender für die Saison 2022/2023 bekannt gegeben. Demnach steigt die Heim-WM in Oberhof vom 6. bis 19. Februar 2023, der Weltcup wird am 29. November im finnischen Kontiolahti eröffnet. Das Saisonfinale findet traditionell am legendären Holmenkollen in Oslo (19. März) statt.