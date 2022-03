Jamal Musiala vom FC Bayern ist Deutschlands nächster Superspieler - Kommentar

Nicht erst der Klassiker gegen die Niederlande zeigt: Mit Jamal Musiala wächst Deutschlands kommender Superstar heran. Der DFB muss sich nicht nur bei seinem aktuellen Bundestrainer bedanken, den 19-Jährigen nicht an den englischen Verband verloren zu haben. Ein Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau.

Das liegt nicht nur an dem frischen Wind, der seit dem Amtsantritt von Hansi Flick beim DFB weht. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Jamal Musiala Teil dieser neuen Mannschaft ist.

Mit dem Mittelfeldspieler des FC Bayern wächst Deutschlands kommender Superstar heran! Musiala ist schon mit 19 ein Spieler, für den sich der Kauf einer Eintrittskarte lohnt, weil man bei ihm stets das Gefühl hat, dass er für das gewisse Extra sorgen kann – selbst in der für ihn lange ungewohnte Rolle des offensiven Sechsers, die er unter Bayern-Trainer Julian Nagelsmann inzwischen regelmäßig einnimmt.

Musiala überragt gegen die Niederlande

Wenn der clevere Dribbler den Ball hatte, war er nur durch ein Foul zu stoppen. Und wenn er ihn nicht hatte, jagte er ihm hinterher. Flick stufte die Leistung seines Lieblings hinterher zu Recht als „überragend“ ein. Bis auf Pedri (19/FC Barcelona), Jude Bellingham (18/Borussia Dortmund) und mit Abstrichen noch Eduardo Camavinga (19/Real Madrid) und der schwer verletzte Florian Wirtz (18/Bayer Leverkusen) verfügt europaweit kein Spieler in Musialas Altersklasse über so eine Reife und Präsenz in seinem Spiel!