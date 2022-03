"Absoluter Witz": Pfiffe gegen Maguire sorgen bei England-Stars und Southgate für Ärger

Maguire in Wembley ausgepfiffen

Henderson und Southgate schießen gegen Fans

Auch Jordan Henderson vom FC Liverpool teilte gegen die Anhänger deshalb bei Instagram aus: „Ich kann nicht verstehen, was heute in Wembley geschehen ist. Harry Maguire war für England ein Riese. Ohne ihn wäre die Entwicklung bei den letzten beiden Turnieren nicht möglich gewesen. Und dann zuhause ohne einen Grund ausgebuht werden? Was ist aus uns geworden? Was heute Abend passiert ist, war einfach falsch.“