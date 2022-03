WM-Qualifikation: Brasilien und Argentinien mit Rekorden

Brasilien und Argentinien spielen sich mit starken Leistungen in die Favoritenrolle bei der WM in Katar. Beide Länder stellen zum Abschluss der WM-Qualifikation Rekorde auf.

Südamerikas Fußball-Giganten können mit breiter Brust auf die Gruppen-Auslosung zur WM-Endrunde am Freitag in Doha schauen.

Während Brasilien auf dem Weg nach Katar dank eines 4:0 (2:0) in Bolivien mit 45 Zählern einen neuen Punkterekord in den südamerikanischen Eliminatorias einfuhr, stellte Argentinien mit einem 1:1 (1:0) in Ecuador eine drei Jahrzehnte alte Bestmarke von 31 Auftritten ohne Niederlage ein.