Draisaitl glaubt an Titelchance mit Edmonton

Leon Draisaitl (l.) glaubt an eine Titelchance mit Edmonton © Imago

Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hält den Titel in der NHL für möglich. Seine persönlichen Ziele formuliert er eher bescheiden.

Der deutsche NHL-Superstar Leon Draisaitl (26) glaubt an den Titelgewinn mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga.

„Es geht darum, die beste Mannschaft zu sein, und das ist unser Ziel in den nächsten Jahren: ganz oben zu stehen und den Stanley Cup zu gewinnen“, sagte der Führende der Torschützenliste im Interview mit Sky Sport .

Beim 6:1 gegen die Arizona Coyotes hatte der Nationalspieler zum vierten Mal in Folge getroffen und sein Torkonto damit auf 48 hochgeschraubt. Zudem bereitete er einen Treffer vor, damit steht Draisaitl bei 96 Scorerpunkten. „Unser Ziel muss es sein, das konstant jeden Abend abzuliefern. Da sind wir auf einem guten Weg“, sagte er. (DATEN: Alle Spiele und Ergebnisse der NHL)

Seine eigene Leistung versuche er, "von Jahr zu Jahr zu verbessern, auch in Kleinigkeiten, und immer produktiv zu sein". Auch in der laufenden Spielzeit hält Draisaitl den Titelgewinn nicht für ausgeschlossen: "Erstmal in die Play-offs kommen, damit müssen wir anfangen", sagte er: "Jede Mannschaft, die da rein rutscht, hat das Potenzial, den Stanley Cup zu gewinnen."