DFB-Team: Darum spielte Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach nicht gegen die Niederlande

Matthias Ginter war gegen die Niederlande fest eingeplant, fehlte aber plötzlich bei Anpfiff. Was war passiert?

Gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) kam Matthias Ginter als einziger Spieler im 25-köpfigen DFB-Aufgebot nicht zum Einsatz.

Das ließ einige Fans und Reporter überraschend zurück. Hansi Flick erklärte nach dem Match in Amsterdam auf SPORT1 -Nachfrage, wieso Ginter zweimal über 90 Minuten auf der Bank saß: „Matze musste heute passen“, führte der Bundestrainer aus. „Er hätte auf jeden Fall gespielt und wäre eingewechselt worden. Er hatte gestern schon muskuläre Probleme und hat dann beim Warmmachen signalisiert, dass es nicht mehr geht.“

Trotzdem ist klar: Ginter hat es unter Flick schwer. Unter dem Nachfolger von Joachim Löw kam der gebürtige Freiburger in neun Spielen nur zu zwei Einsätzen gegen Liechtenstein (14 Minuten) und Armenien (90).

Bei einer Viererkette sind bei Flick in der Innenverteidigung Chelsea-Star Antonio Rüdiger und Noch-Bayern-Hüne Niklas Süle (geht zum BVB) klar gesetzt. In Abwesenheit des verletzten Süles setzte der Bundestrainer zuletzt außerdem gleich zweimal auf Newcomer Nico Schlotterbeck (Freiburg), der seine Aufgabe bravourös meisterte. Selbst Leverkusen-Profi Jonathan Tah, der unter Joachim Löw zuletzt nicht mehr berücksichtigt wurde, durfte gegen Israel von Beginn an auflaufen.