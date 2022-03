Sportkarriere der Kinder? Nowitzki will „nichts forcieren“

Dirk Nowitzki will seine Kinder in ihrer Sportbegeisterung nicht bremsen, aber auch „keinen Druck aufbauen.

Dirk Nowitzki will seine Kinder in ihrer Sportbegeisterung nicht bremsen, aber auch „keinen Druck aufbauen. Ich werde nichts forcieren, ich werde sie auch nicht zum Basketball zwingen“, sagte der frühere deutsche NBA-Superstar in Köln. Sein Nachwuchs - Malaika, Max und Morris - sei aber schon fleißig dabei.