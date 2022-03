Wirbel um Louis van Gaal: Trotzt Positiv-Test gegen Deutschland im Stadion!

Beim Klassiker in Amsterdam war von der Pandemie nichts mehr zu spüren. Die Fans am und in der Johan-Cruyff-Arena feierten Arm in Arm. Und auch ein skurriler Auftritt von Louis van Gaal nach dem 1:1 seiner Elftal gegen das DFB-Team machte deutlich, dass Corona in Holland nicht mehr allzu ernst genommen wird. (Die DFB-Stars in der Einzelkritik)