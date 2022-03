Afrika: Senegal, Ghana, Marokko und Tunesien fahren zur WM

Kontinentalmeister Senegal in einem bizarren Elfmeter-Thriller und Ghana haben die ersten afrikanischen Tickets zur Fußball-WM in Katar gelöst.

Kontinentalmeister Senegal in einem bizarren Elfmeter-Thriller, Ghana, Marokko und Tunesien haben die afrikanischen Tickets zur Fußball-WM in Katar gelöst. Der Senegal setzte sich in den WM-Play-offs am Dienstag wie schon im Afrika-Cup-Finale im Elfmeterschießen gegen Ägypten durch, diesmal mit 2:0. Nach 120 Minuten hatte es 1:0 gestanden, das Hinspiel hatten die Ägypter mit Sturm-Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool ihrerseits 1:0 gewonnen.