DFB-Team: Stimmen zu Niederlande - Deutschland mit Müller, Flick, Schweinsteiger

Nach acht Siegen in acht Spielen ist die Erfolgsserie von Hansi Flick gerissen. Trotzdem zeigte sich der Coach nach Abpfiff beim 1:1 des DFB-Teams in Amsterdam gegen die Niederlande zufrieden.

... über die WM-Auslosung am Freitag: „Ich werde vor Ort sein. Wir können eh nichts machen. Wir können nur sitzen und zusehen.“

Thomas Müller (DFB-Team): „In der zweiten Halbzeit müssen wir das 2:0 machen, dann haben wir aber die Kontrolle verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber irgendwo auch logisch auf dem Weg, wo wir hinwollen. Die erste Halbzeit war schon ziemlich gut. Die Richtung stimmt. Wir haben gemerkt, dass wir mit den guten Mannschaften nicht nur mithalten können, sondern auch dominieren. Das Gefühl an sich ist gut.“

... über sein Tor: „Der Preis für mein Tor war, dass es ein bisschen stiller in dieser Atmosphäre wurde. Ich habe den Ball mit vollem Risiko genommen und dann ab in die Maschen. Das war ein gutes Gefühl.“ ( Zur SPORT1 -Einzelkritik )

Schweinsteiger: „Für mich ist es ein Elfmeter“

Bastian Schweinsteiger (ARD-Experte): „Daley Blind habe ich ein Geschenk für Louis van Gaal mitgegeben. Er hat mich mal zum Essen in Manchester mit seiner und meiner Frau eingeladen. Da hatte er Sushi-Stäbchen mit seinem Namen drauf. Da war er ganz stolz drauf. Jetzt habe ich ihm Neue geschenkt.

Louis van Gaal (Trainer der Niederlande): „Ich denke, dass es ein wunderschöner Fußball-Abend war. Es war eine sehr gute Atmosphäre. Deutschland war in der ersten Halbzeit viel besser, wir haben aber nicht viele gute Chancen hergegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir alles gegeben, um zu gewinnen. Wenn wir den Elfmeter bekommen hätten, dann wäre es auch so gekommen.“