Robert Lewandowski schießt Polen zur WM - auch Cristiano Ronaldo jubelt

Der Bayern-Star hat beim 2:0-Sieg über Schweden die Führung per Elfmeter erzielt (49.) - und sein Heimatland damit zur WM in Katar geschossen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Das 2:0 besorgte Piotr Zieliński in der Schlussphase (73.) der Partie. Schweden, bei dem Zlatan Ibrahimovic in der 80. Minute eingewechselt wurde, verpasst damit das Turnier in der Wüste. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)