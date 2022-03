U17: Deutschland zur EM nach drei Toren in Unterzahl

Die Juniorinnen der U17 haben im Gruppenendspiel gegen Österreich auf dramatische Art und Weise das EM-Ticket gelöst - und das in einem wahren Fußball-Krimi.

So hatte Deutschland bereits mit 0:2 gegen Österreich zurückgelegen, ehe die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp die Partie innerhalb von nur vier Minuten komplett zu ihren Gunsten drehte.

U17: Drei Tore in vier Minuten in Unterzahl

Dabei hatte zunächst alles anders ausgesehen: Österreich erzielte kurz nach der Pause durch Valentina Mädl das 2:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus, zumal die Deutschen aufgrund einer Gelb-Roten Karte für Laura Gloning bereits ab der 45. Minute in Unterzahl hatten spielen müssen.

Trainerin Friederike Kromp war nach dem Abpfiff die Erleichterung anzusehen: „Wir haben schon vorher gesagt, dass in einem Finale alles möglich ist. Aber das, was heute passiert ist, habe ich noch nie erlebt“, sagte die 37-Jährige.

Die U17-Europameisterschaft findet vom 3. bis 15. Mai in Bosnien-Herzegowina statt. Die Deutschen streben bereits den achten Titel in dieser Altersklasse an.