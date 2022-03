Miami: Zverev zieht souverän ins Viertelfinale ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami auch seine dritte Hürde gemeistert.

Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Dienstag gegen Außenseiter Thanasi Kokkinakis aus Australien mühelos 6:4, 6:4 und steht damit im Viertelfinale. Dort trifft der Weltranglistenvierte auf den starken Norweger Casper Ruud.

Zverev, an Nummer zwei gesetzt, ist der letzte deutsche Teilnehmer in dem mit rund 8,5 Millionen Dollar dotierten Turnier in Florida.