Formel 1: So teuer kommt der Unfall von Mick Schumacher Haas zu stehen

Am vergangenen Samstag verlor Mick Schumacher auf der Jagd nach einer schnellen Zeit im Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Kontrolle über seinen Boliden. Der junge Deutsche schlug in der Folge mit voller Wucht in eine Betonmauer

Schumacher-Unfall könnte eine Million kosten

Haas hat Reserve für Unfälle

„Es gibt einen Nominalbetrag, aber in einem Rennteam kann man sich nie so an sein Budget halten wie in einem normalen Unternehmen, weil es dieses Risiko gibt. Man hat natürlich ein gewisses Kontingent zur Verfügung“, verrät der Teamchef.