United-Talent Garnacho trainiert überraschend mit Lionel Messi bei Argentinien

Top-Talent Alejandro Garnacho von Manchester United ist überraschend in die argentinische Nationalmannschaft berufen worden und trainiert derzeit mit Weltfußballer Lionel Messi.

Der Name Alejandro Garnacho sagt bisher wohl nur Kennern von Manchester United etwas.

Der 17-Jährige kam bislang nur in der Jugend der Red Devils zum Einsatz, wurde nun aber trotzdem in die A-Nationalmannschaft Argentiniens berufen.

Der Stürmer gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent und darf nun an der Seite von Lionel Messi trainieren.

Darunter befindet sich nun auch Alejandro Garnacho. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Venezuela am Samstag in La Bombonera bekam er noch keine Chance - stand nicht im Kader. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali)

Garnacho ist gebürtiger Spanier

Der 17-Jährige wurde in Madrid geboren und wechselte vor zwei Jahren aus der Jugend von Atlético Madrid zur U18-Auswahl von Manchester United.

In dieser Saison überzeugt er in der Akademie von United, kam sowohl für die U18 als auch für die U23 zum Einsatz. Dabei erzielte er in 28 Spielen elf Tore und bereitete sechs weitere Tore vor.