European League: TBV Lemgo Lippe droht das Aus

Handball-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe droht das Aus in der European League.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann verlor das Achtelfinal-Hinspiel gegen Wisla Plock in eigener Halle mit 28:31 (15:13) und steht damit vor dem zweiten Duell am 5. April in Polen unter Druck.