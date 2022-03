Bayer Leverkusen: Patrik Schick zurück im Training

Der tschechische Nationalspieler nahm nach seinem Muskelfaserriss in der Wade am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Schick absolvierte sein bislang letztes Spiel am 18. Februar bei der Niederlage in Mainz (2:3). Dabei erzielte er auch seinen 20. Saisontreffer. Ob Schick schon am Samstag gegen Hertha BSC in den Kader zurückkehren kann, ist noch offen.