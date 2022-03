Anzeige

Nationalmannschaft: Deutschland - Niederlande heute LIVE im TV, Stream, Ticker Flick nimmt vier Änderungen vor

Zwischenfall im Video: Hier ruft Kimmich bei Flick an

Im zweiten Länderspiel des Jahres wartet ein schwieriger Gegner auf die DFB-Elf. SPORT1 zeigt Ihnen, wie das Duell gegen die Niederlande live im TV sehen können - und wie die Aufstellungen aussehen.

Der erste richtige Härtetest für Hansi Flick als Bundestrainer steht an!

Für den 57-Jährigen lief seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 bisher alles nach Plan, die deutsche Nationalmannschaft gewann alle bisherigen acht Spiele unter Flick - Start-Rekord! Am Samstag gab es einen 2:0-Sieg gegen Israel.

Doch nun gerät diese Serie ernsthaft in Gefahr. Am Dienstag empfangen die Niederlande die DFB-Elf in Amsterdam.

Flick setzt bei dem Klassiker in Amsterdam wohl auf eine Viererkette. Antonio Rüdiger rückt als Abwehrchef in seine Startelf. Der Bundestrainer setzt außerdem auf ordentlich Offensiv-Power.

Mit Timo Werner, Leroy Sané, Kai Havertz, Jamal Musiala und Thomas Müller starten gleich fünf offensiv ausgerichtete Spieler.

Niederlande - Deutschland, Die Mannschaftsaufstellungen:

Niederlande: Flekken - de Ligt, van Dijk, Blind - Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Malacia - Berghuis, Malen, Depay

Deutschland: Neuer - Kehrer, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Müller, Gündogan, Musiala - Havertz, Sané, Werner

Nationalmannschaft: Neuer kehrt gegen Niederlande zurück

Und es sind Tore zu erwarten. Zumindest, wenn man die vergangenen Ergebnisse zugrunde legt. In den vergangenen vier Duellen der beiden Teams fielen immer mindestens drei Treffer. 2018 spielte Deutschland in der Nations League 0:3 und 2:2, 2019 in der EM-Qualifikation 3:2 und 2:4.

Gegen das Team von Bondscoach Louis van Gaal werden Antonio Rüdiger und Manuel Neuer in die Startelf zurückkehren. Das kündigte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an. Zudem verriet er die taktische Marschroute gegen die Elftal: „Wir wollen versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Wir wollen das Spiel gewinnen, weil jeder Sieg uns Vertrauen in unsere eigene Stärke gibt. Dafür wollen wir alles tun“, stellte er klar.

Auch wenn sich Flick in Sachen Aufstellung kaum in die Karten schauen ließ: Es wird erwartet, dass der Bundestrainer gegen die Niederlande auf Experimente verzichtet und die nominell stärkste Elf aufbieten wird.

Dass Joshua Kimmich wieder Teil des Teams sein wird, ist eher unwahrscheinlich . Der Bayern-Star weilt aktuell in München bei seiner Frau, die das dritte Kind der beiden erwartet.

Die Niederländer, die mit Freiburg-Profi Mark Flekken im Tor auflaufen, haben sich durch ein 4:2 gegen Dänemark für den Klassiker warmgeschossen.

Ein Extralob von Flick gab es zudem für van Gaal. „Man hat bei Bayern München gesehen, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat“, lobte er den 70-Jährigen und ergänzte: „Alle kamen ins Schwärmen.“

So können Sie Niederlande - Deutschland LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: sportschau.de

