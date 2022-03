Baseball Heute LIVE im TV & Stream: MLB mit Kepler und Minnesota, Seattle bei SPORT1

Mit einer Woche Verspätung starten die Baseball-Superstars am 7. April in ihre neue Saison. Grund für die Verzögerung war ein Tarifstreit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft MLBPA. Doch dieser ist inzwischen beigelegt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Los geht es mit einem Knaller aus deutscher Sicht: Die Minnesota Twins mit dem deutschen Superstar Max Kepler empfangen die Seattle Mariners. SPORT1 überträgt die Partie am Donnerstag, den 7. April ab 23.30 Uhr LIVE im TV und im Stream.

Für Kepler und seine Twins geht es in dieser Spielzeit darum, sich nach einem durchwachsenen Jahr 2022 wieder für die Postseason zu qualifizieren. So wie 2020 und 2019: Damals zogen sie als American League Central Champion in die Playoffs ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)