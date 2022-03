Ligue 1: Ex-Weltmeister kritisiert Neymar scharf - noch Zukunft bei Paris Saint Germain?

Superstar Neymar bleibt bisher unter seinen Erwartungen bei Paris Saint Germain. Vor zwei Jahren entschied er sich, seinen Vertrag noch einmal zu verlängern, doch zurzeit steht er wegen seiner Leistung ziemlich in der Kritik. Wird er auch nächste Saison noch in Paris spielen?

Vier Tage früher als ursprünglich geplant ist Neymar nach Paris zurückgekehrt. Nach seiner guten Leistung mit der brasilianischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Chile (4:0) hat er eine Verschnaufpause erhalten und am Dienstag das Training bei PSG wieder aufgenommen.

Am Sonntag gastiert in der Ligue1 der abstiegsbedrohte FC Lorient im Prinzenpark.

Zwei Wochen nach dem Pfeifkonzert gegen Girondins Bordeaux (3:0) darf Neymar wohl erneut mit unliebsamen Reaktionen rechnen. „Ich habe immer noch keine Lust auf diesen Versager und noch weniger Bock ihn zu unterstützen, erklärt etwa Valéry, seit 18 Jahren Dauerkarteninhaber auf der Kop Auteuil, der Tribüne, auf der in eingefleischtesten PSG-Fans stehen. Für Valéry steht fest: „Neymar hat eigentlich in Paris nichts mehr zu suchen. Ich weiß nicht wie es gelingen soll, aber ich hoffe, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Sonst wird PSG auch in der kommenden Saison erneut enttäuschen.“