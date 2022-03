Stan Wawrinka feiert Comeback - und scheitert früh

Stan Wawrinka ist zurück. Nach einer Verletzungspause von mehr als einem Jahr feiert der Schweizer am Dienstag in Marbella sein Comeback - und scheitert früh.

Nach einer Verletzungspause von mehr als einem Jahr hat der Schweizer am Dienstag auf der kleinen Bühne des Challenger-Turniers in Marbella sein Comeback gefeiert.

Von seiner Bestform ist der 37-Jährige allerdings noch meilenweit entfernt. Wawrinka unterlag dem Schweden Elias Ymer 2:6, 4:6. Später am Tag sollte auch noch Ex-US-Open-Champion Dominic Thiem an der spanischen Mittelmeerküste seine Rückkehr feiern.

Danach gab es „viele schwierige Momente“, sagte Wawrinka der Zeitung Le Matin , auch Zweifel an seiner Rückkehr. In den vergangenen Wochen sei sein Fuß aber besser geworden.

Wawrinka erkämpfte sich zwischen 2014 und 2016 seine Titel bei den Australian Open, bei den French Open und bei den US Open.

In New York schaffte Thiem 2020 mit dem knappen Finalsieg über Alexander Zverev seinen bislang größten Erfolg, danach fiel er in ein mentales „Loch“ und sprach von einer „gewissen Leere“. Anschließend machte ihm die Verletzung zu schaffen, Thiem verschob sein Comeback immer wieder.