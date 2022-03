Mit Martin Kaymer: BMW International Open LIVE im TV auf SPORT1

Woods sicher: Er will zurück, aber wann...

Martin Kaymer und viele weitere Golf-Stars gehen beim BMW International Open in München an den Start - SPORT1 überträgt das Golf-Highlight live.

SPORT1 zeigt das Golf-Jahreshighlight auf deutschem Boden im Free-TV: Die BMW International Open in München Eichenried sind von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen.

Das gab Marco Kaussler, BMW International Open Turnierdirektor, am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz in den „SPORT1 Mittendrin Studios“ in Ismaning bekannt.