FIFA-Revolution: EA Sports plant neuen Namen

Die Geschichte der Spieleserie könnte bald eine entscheidende Wendung nehmen. EA Sports scheint mit einer neuen Marke in die Zukunft gehen zu wollen.

In seinem Podcast „GrubbSnax“ sprach der Spielejournalist über die Zukunft der Fußballsimulation. Da EA sich weigert auf die horrenden Geldforderungen der FIFA einzugehen, scheint eine Trennung unausweichlich. Die Fans würden ohnehin nicht wegen dem Namen, sondern wegen dem Spiel an sich kommen. Zudem soll mit „EA Sports Football Club“ oder „EA Sports FC“ die neue Marke bereits feststehen. Kürzlich wurden gar die Nutzungsrechte vergrößert.

Neue Marke ersetzt FIFA-Brand

Schon im Oktober des vergangenen Jahres hat sich das amerikanische Unternehmen das Warenzeichen „EA Sports FC“ gesichert und damit erste Hinweise auf den Aufbau einer neuen Marke geliefert. Während sich Grubb zunächst unsicher war, ob der Name lediglich für einen Modus innerhalb der Spieleserie verwendet werden könnte, ist er sich nach der Erweiterung des Trademarks sicher.

Seit März sind Videospiele inkludiert und die Marke soll sich speziell auf Spiele-Software und Unterhaltungselektronik für Online-Computer-Spiele beziehen. Die FIFA-Revolution ist in vollem Gange. Nur der Zeitpunkt steht noch in den Sternen. Während Grubb an einen zeitnahen Wandel glaubt und sogar über den Release eines angeblichen Marketing-Trailers spricht, könnte der Namenswechsel anderer Quellen zufolge noch andauern.