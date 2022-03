Valorant: Alle Teilnehmer des Masters Reykjavík

Die Masters Reykjavik beginnen am 10. April und enden am 24. © Valorant Champions Tour via Twitter

Nur die stärksten Spieler konnten sich einen Platz sichern: Drei europäische Teams, zwei aus den USA, zwei weitere aus den Challengers APAC, und nicht zuletzt die Sieger aus den Challengers Japan, Korea, Lateinamerika und Brasilien. Zudem wird ein zehnter Platz in einem Playoff zwischen Ninjas in Pyjamas und Leviatán, den Zweitplatzierten der beiden südamerikanischen Ligen, ausgespielt.

G2 Esports souverän, Team Liquid als glücklicher Nachrücker

In Nordamerika behaupteten sich OpTic Gaming und The Guard erfolgreich in den Playoffs, Cloud9 verpasst mit Platz Drei die Teilnahme an den Masters nur knapp. Sentinels, die 2021 das Turnier in Island für sich entscheiden konnten, landeten in der Challengers Nordamerika abgeschlagen auf Platz 7-8.