Roger Schmidt verlässt PSV im Sommer - Wechsel zu Benfica?

Der 55-jährige Schmidt hatte Mitte Februar seinen Abschied bei der PSV Eindhoven am Saisonende verkündet. Zuletzt war der Ex-Leverkusen-Coach auch als neuer Cheftrainer bei Bundesligist Hertha BSC gehandelt worden.

Schmidt soll Nachfolger von Nelson Verissimo werden

Schmidt soll bei Benfica Nachfolger von Nelson Verissimo werden, dieser war erst Ende Dezember zu Benfica gewechselt. Schmidt war außer in den Niederlanden im Ausland auch für Beijing Guoan in China und RB Salzburg in Österreich tätig.