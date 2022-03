Netflix-Hit "Drive to Survive" befeuert Formel-1-Boom in den USA - ist aber umstritten

Drive to Survive befeuert Formel-1-Boom in den USA

Jahrelange Beobachter der US-Medienbranche sind verblüfft über den Hype, vor allem beim so heiß begehrten jungen Publikum, das sich für die in Amerika eigentlich populäreren Rennserien wie NASCAR eher nicht interessiert. Die Erklärung für den Boom, die allerorten angeführt wird: Drive to Survive!

Max Verstappen boykottiert die Netflix-Serie

Verstappen kritisiert Darstellung von Norris

Verstappen vergleicht „Drive to Survive“ sogar mit der Reality-Serie rund um die Familie von Kim Kardashian („Keeping up with the Kardashians“): „Ich habe die Vorteile gesehen, mehr Popularität zu erreichen, aber für mich hat man jetzt einen Punkt erreicht, wo es mehr ‚Keeping up with the Formula 1 World‘ ist.“